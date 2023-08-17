Беларусь отправила гуманитарную помощь Приморскому краю. Борт вылетел во Владивосток

Новости Беларуси. Беларусь отправила гуманитарную помощь Приморскому краю, который в эти дни борется с последствиями крупнейшего наводнения. В результате прорыва дамбы после прошедшего тайфуна затопленными остаются многие районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разрушены жилые дома, размыты дороги, в результате природного бедствия погибла женщина и двое детей. Размеры ущерба от стихии таковы, что собственными ресурсами с этим не справиться. По поручению Президента белорусская сторона в кратчайшие сроки организовала помощь. Груз формировался по согласованию с руководством российского региона.

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Самолет с гуманитарным грузом на борту весом более 72 тонн, объемом 330 кубических метров и суммой груза более 1 миллиона 828 тысяч белорусских рублей вылетел в город Владивосток. В состав гуманитарного груза вошли бензиновые насосные установки, дизель-генераторы, продукты питания, медикаменты, необходимая одежда и обувь, а также товары первой необходимости.

Беларусь регулярно оказывает помощь странам, пострадавшим от стихийных бедствий. С 1999 года проведено более 80 гуманитарных миссий в 30 государств.