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Беларусь отправила гуманитарную помощь Приморскому краю. Борт вылетел во Владивосток

17 августа 2023 11:18
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Новости Беларуси. Беларусь отправила гуманитарную помощь Приморскому краю, который в эти дни борется с последствиями крупнейшего наводнения. В результате прорыва дамбы после прошедшего тайфуна затопленными остаются многие районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь отправила гуманитарную помощь Приморскому краю. Борт вылетел во Владивосток-1

Разрушены жилые дома, размыты дороги, в результате природного бедствия погибла женщина и двое детей. Размеры ущерба от стихии таковы, что собственными ресурсами с этим не справиться. По поручению Президента белорусская сторона в кратчайшие сроки организовала помощь. Груз формировался по согласованию с руководством российского региона.

Беларусь отправила гуманитарную помощь Приморскому краю. Борт вылетел во Владивосток-4

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Самолет с гуманитарным грузом на борту весом более 72 тонн, объемом 330 кубических метров и суммой груза более 1 миллиона 828 тысяч белорусских рублей вылетел в город Владивосток. В состав гуманитарного груза вошли бензиновые насосные установки, дизель-генераторы, продукты питания, медикаменты, необходимая одежда и обувь, а также товары первой необходимости.

Беларусь регулярно оказывает помощь странам, пострадавшим от стихийных бедствий. С 1999 года проведено более 80 гуманитарных миссий в 30 государств.

# МЧС Беларуси # общество # Александр Худолеев # Фотофакт

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