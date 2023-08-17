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Банды держат в страхе население Гаити

17 августа 2023 11:02
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Новости Гаити. На Гаити люди массово уезжают из столицы. Они больше не могут мириться с насилием и жестокостью. В настоящее время преступные группировки контролируют около 80 % города. Банды буквально держат население в страхе. Полиция хоть и пообещала противостоять преступникам, но это мало успокоило жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Банды держат в страхе население Гаити-1

По мнению большинства, правоохранители коррумпированы и сотрудничают с бандами, поэтому ни о какой защите не может идти речи. При этом, как отмечают правозащитники, для восстановления порядка в стране потребуются международные силы безопасности. Хаос накрыл Гаити после убийства президента этой страны, контроль над всей территорией начали захватывать преступные группировки.

# Международная политика # общество # Фотофакт

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