Банды держат в страхе население Гаити

Новости Гаити. На Гаити люди массово уезжают из столицы. Они больше не могут мириться с насилием и жестокостью. В настоящее время преступные группировки контролируют около 80 % города. Банды буквально держат население в страхе. Полиция хоть и пообещала противостоять преступникам, но это мало успокоило жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.