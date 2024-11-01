В Борисове заложили капсулу на месте строительства центра переливания крови

Социально значимый объект возведут на территории Борисовской больницы. Здесь появится клинико-диагностическая лаборатория, где будут проводить диагностику трансфузионно-трансмиссивных инфекций, а также иммуногематологические, биохимические исследования. Государственная экспертиза проекта получила положительную оценку. Сейчас специалисты занимаются выносом коммуникаций и приступают к заливке будущих стен. Планируется, что срок строительства займет около 1,5 лет.

Николай Карпович, председатель Борисовского райисполкома:

Нашим государством уделяется огромнейшее внимание всем сферам нашей страны. И огромнейшее внимание, конечно, уделяется социальной сфере, в частности здравоохранению. Для того чтобы наши жители могли комфортно проживать, лечиться, получать качественные медицинские услуги. Мы уже заложили капсулу на строительство новой станции переливания крови, которая здесь так необходима. На объем примерно 5 тысяч литров перерабатывания в год и с перспективой до 10 тысяч.

В капсуле заложено послание для будущих поколений: в тексте упоминается важная дата 2024 года – 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 100-летие со дня образования Борисовского района.