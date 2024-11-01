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Угроз становится больше – эксперты заговорили о «натофикации» Европы

01 ноября 2024 14:19
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Проект Хартии многообразия и многополярности в XXI веке обсуждают на Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Угроз становится больше – эксперты заговорили о «натофикации» Европы-2

На одной из сессий участники устроили «мозговой штурм» по обсуждению будущего документа. Он должен ускорить процессы политической и экономической консолидации в целях обеспечения безопасности. Важно, что Хартия станет всесторонней и всеобъемлющей без привязки к конкретному региону.

Угроз становится больше – эксперты заговорили о «натофикации» Европы-4

Вадим Писаревич, заместитель начальника главного управления многосторонней дипломатии – начальник управления устойчивого развития Министерства иностранных дел Беларуси:
Мы надеемся, потому что Хартия будет покрывать не только вопросы безопасности, но и экономическую тему. В целом она должна послужить тому, что у нас будет четкое видение по процессам Евразии и также из-за Евразии, как вчера Президент Республики Беларусь сказал в своем выступлении. Что надо привязываться не только к регионам, но и смотреть шире. 

Хартия нужна и для связки с другими регионами. Поэтому, если это все удастся реализовать, мы думаем, что будет и мир, и устойчивое развитие на планете.

Угроз становится больше – эксперты заговорили о «натофикации» Европы-6

Рави Батра, глава юридической фирмы (США):
Факт подписания Хартии – это само по себе достижение, поскольку это не просто какая-то декларация. Этот документ – это достояние общественности, и к нему могут присоединиться все. И этот документ действительно был бы гораздо сильнее, если бы к нему присоединились Соединенные Штаты и страны НАТО. 

Это аналогично семейному ужину, когда каждый может внести свой вклад в обсуждение, сказать, что ему нравится и что не нравится. И тогда эта встреча действительно будет по душе всем, и она принесет результаты.

Угроз становится больше – эксперты заговорили о «натофикации» Европы-8

В военном столкновении важно найти его корень. К примеру, конфликт в Украине, по мнению многих экспертов, напрямую связан с расширением НАТО на Восток. Вступление в Альянс зачастую не приносит гарантий безопасности. Наоборот, угроз становится больше.

Угроз становится больше – эксперты заговорили о «натофикации» Европы-10

Шоаиб Хан, преподаватель Центра центрально-евразийских исследований университета Мумбаи (Индия):
Страны-участницы активно поддерживают Украину, снабжая оружием. И при этом не помогают палестинцам, которые борются за свою жизнь. Сегодня речь идет о «натофикации» Европы, которая становится все больше вовлеченной в военные конфликты. И ждать каких-либо прорывов в сфере безопасности не приходится. Не изменится она и после выборов в США.

Конференция в Минске собрала более 600 участников из десятков стран. Все они сохраняют реалистичность в оценках повестки, понимая, что однополярному миру приходит конец.

# Международная политика

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