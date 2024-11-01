Угроз становится больше – эксперты заговорили о «натофикации» Европы

Проект Хартии многообразия и многополярности в XXI веке обсуждают на Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одной из сессий участники устроили «мозговой штурм» по обсуждению будущего документа. Он должен ускорить процессы политической и экономической консолидации в целях обеспечения безопасности. Важно, что Хартия станет всесторонней и всеобъемлющей без привязки к конкретному региону.

Вадим Писаревич, заместитель начальника главного управления многосторонней дипломатии – начальник управления устойчивого развития Министерства иностранных дел Беларуси:

Мы надеемся, потому что Хартия будет покрывать не только вопросы безопасности, но и экономическую тему. В целом она должна послужить тому, что у нас будет четкое видение по процессам Евразии и также из-за Евразии, как вчера Президент Республики Беларусь сказал в своем выступлении. Что надо привязываться не только к регионам, но и смотреть шире. Хартия нужна и для связки с другими регионами. Поэтому, если это все удастся реализовать, мы думаем, что будет и мир, и устойчивое развитие на планете.

Рави Батра, глава юридической фирмы (США):

Факт подписания Хартии – это само по себе достижение, поскольку это не просто какая-то декларация. Этот документ – это достояние общественности, и к нему могут присоединиться все. И этот документ действительно был бы гораздо сильнее, если бы к нему присоединились Соединенные Штаты и страны НАТО. Это аналогично семейному ужину, когда каждый может внести свой вклад в обсуждение, сказать, что ему нравится и что не нравится. И тогда эта встреча действительно будет по душе всем, и она принесет результаты.

В военном столкновении важно найти его корень. К примеру, конфликт в Украине, по мнению многих экспертов, напрямую связан с расширением НАТО на Восток. Вступление в Альянс зачастую не приносит гарантий безопасности. Наоборот, угроз становится больше.