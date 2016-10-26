В Борисове в рамках международной соцподдержки открыта выставка фотопортретов несовершеннолетних матерей

Новости Беларуси. В Борисове проходит фотовыставка, посвященная юным матерям. Экспозиция открыта

в рамках международного социального проекта по поддержке несовершеннолетних, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Чтобы помочь таким женщинам не сломаться и сделать правильный выбор, специалисты через искусство показывают всю красоту материнства. В объективе фотографа оказались простые девушки, которые забеременели в раннем возрасте. Не побоявшись взять на себя ответственность за рождение и воспитание детей, они доказали: не бывает безвыходных ситуаций. Тем более что без поддержки юные мамы никогда не остаются, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Вевель, директор социально-педагогического центра Борисовского района:

Ежегодно в Беларуси около 1000 несовершеннолетних девочек становятся несовершеннолетними мамами.

И эта проблема актуальна в том числе и для Борисовского района. В рамках этого проекта несовершеннолетние мамы, в первую очередь, приобрели уверенность в себе. Повысили уровень знаний в области защиты прав. Они приобрели большой творческий потенциал, так как шли работа педагогов-психологов, косметологов, визажистов. И, конечно, смогли себя почувствовать не только юными мамами, но и красивыми интересными женщинами.