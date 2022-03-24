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В 2023 году культурной столицей станет Слуцк. Он обошёл Барановичи и Мозырь

24 марта 2022 13:24
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Новости Беларуси. Культурной столицей Беларуси 2023 года станет Слуцк, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За почетное звание боролись еще 5 городов – Барановичи, Мозырь, Свислочь, Щучин и Белыничи.

В 2023 году культурной столицей станет Слуцк. Он обошёл Барановичи и Мозырь-1

При выборе победителя оценивался опыт этих городов по организации и проведению культурных мероприятий, отмечалось наличие необходимой инфраструктуры. Важно было и то, как в этих городах занимаются сохранением ценностей, традиций, обычаев. Культурная столица выбирается с 2010 года. Это делается, чтобы показать привлекательность городов. Культурной столицей 2022 года является Орша.

# Государственная политика в области культуры # общество # Фотофакт

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