В 2023 году культурной столицей станет Слуцк. Он обошёл Барановичи и Мозырь

Новости Беларуси. Культурной столицей Беларуси 2023 года станет Слуцк, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За почетное звание боролись еще 5 городов – Барановичи, Мозырь, Свислочь, Щучин и Белыничи.

При выборе победителя оценивался опыт этих городов по организации и проведению культурных мероприятий, отмечалось наличие необходимой инфраструктуры. Важно было и то, как в этих городах занимаются сохранением ценностей, традиций, обычаев. Культурная столица выбирается с 2010 года. Это делается, чтобы показать привлекательность городов. Культурной столицей 2022 года является Орша.