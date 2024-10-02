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Ключи от 23 школьных автобусов вручили в Бресте

02 октября 2024 13:42
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В Беларуси продолжается масштабная программа по обновлению школьного автопарка для подвоза детей в сельской местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключи от 23 школьных автобусов вручили в Бресте-2

2 октября в Бресте вручили ключи от 23 новых микроавтобусов, собранных на предприятии «Брестмаш» – одной из площадок Минского автомобильного завода. Для Брестской области это уже второе масштабное обновление школьного автопарка за этот год, в мае уже получали 25 автомобилей. Сегодня изношенными остаются менее 10 % транспорта школ региона. 

В Березовский район отправляется сразу два автомобиля. Для одной из сельских школ и центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Модель микроавтобуса доработали и оборудовали автоматическим подъемником. 

Ключи от 23 школьных автобусов вручили в Бресте-4

Елена Сакович, начальник отдела образования Березовского райисполкома:
Хочу сказать, что очень качественный автомобиль. И дети, и родители довольны обслуживанием. Из года в год автомобильное обслуживание улучшается. Это однозначно. И мы обеспечиваем всех наших детей автобусным сообщением с учреждениями образования.

Ключи от 23 школьных автобусов вручили в Бресте-6

В Беларуси пока свободной остается ниша по выпуску пассажирского транспорта вместимостью от 10 до 20 пассажиров. Предприятие «Брестмаш» готово ее занять и нарастить сборку микроавтобусов с различным предназначением. В 2024 году производственные мощности уже увеличили в два раза. До конца года соберут до полутора тысяч автомобилей.

Ключи от 23 школьных автобусов вручили в Бресте-8

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:
Будем производить, заниматься локализацией производства. Именно на этом предприятии оно будет расширяться, и цели ставим, чтобы 10 тысяч единиц такого транспорта производить. Притом не только для Республики Беларусь, но и для наших братьев из России. Есть российские производители, которые в этой нише с нами сегодня борются, но мы постараемся закрепиться.

Потребность российского рынка в пассажирском транспорте просчитана на 5 лет вперед. С учетом этого в планах Минского автомобильного завода запуск нового сборочного производства, которое удвоит существующие мощности предприятия.

# Транспорт Беларуси

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