Ключи от 23 школьных автобусов вручили в Бресте

В Беларуси продолжается масштабная программа по обновлению школьного автопарка для подвоза детей в сельской местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 октября в Бресте вручили ключи от 23 новых микроавтобусов, собранных на предприятии «Брестмаш» – одной из площадок Минского автомобильного завода. Для Брестской области это уже второе масштабное обновление школьного автопарка за этот год, в мае уже получали 25 автомобилей. Сегодня изношенными остаются менее 10 % транспорта школ региона. В Березовский район отправляется сразу два автомобиля. Для одной из сельских школ и центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Модель микроавтобуса доработали и оборудовали автоматическим подъемником.

Елена Сакович, начальник отдела образования Березовского райисполкома:

Хочу сказать, что очень качественный автомобиль. И дети, и родители довольны обслуживанием. Из года в год автомобильное обслуживание улучшается. Это однозначно. И мы обеспечиваем всех наших детей автобусным сообщением с учреждениями образования.

В Беларуси пока свободной остается ниша по выпуску пассажирского транспорта вместимостью от 10 до 20 пассажиров. Предприятие «Брестмаш» готово ее занять и нарастить сборку микроавтобусов с различным предназначением. В 2024 году производственные мощности уже увеличили в два раза. До конца года соберут до полутора тысяч автомобилей.