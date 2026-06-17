Курс на автоматизацию – Александр Лукашенко подписал указ о стимулировании роботизации

Новый этап для белорусской промышленности. Сегодня Александр Лукашенко подписал указ, кардинально меняющий правила игры для предприятий, готовых к технологическому прорыву. Государство запускает мощный механизм стимулирования роботизации – от налоговых льгот до специальных преференций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планы впечатляют: к 2030-му уровень роботизации предстоит поднять с нынешних 13 роботов на 10 тысяч работников до 100. Для закупки «умных помощников» также будут созданы комфортные условия. Машиностроение, станкостроение, легкая промышленность – именно здесь, на операциях сварки, покраски и высокоточных работ, роботы обещают настоящий скачок. Что изменится для белорусских заводов и как новые льготы ускорят модернизацию – ответы на эти вопросы у Дианы Головач.

Роботы-сварщики, хирурги, дояры – еще десяток лет назад это казалось фантастикой. Сегодня – обыденность. Роботизация в Беларуси – это не новость и не эксперимент. Это уже сложившаяся реальность, которая охватывает многие секторы экономики: промышленность, медицину, сельское хозяйство, образование. Эффект автоматизации заметен во всем: от стандартов в автомобилестроении до точности сложных операций. И за этой реальностью стоит системная государственная политика, которая переводит роботизацию из разряда точечных решений в стратегический курс.

Роботизация – сегодня общемировой тренд, и здесь, как отмечают эксперты, главное – не упустить время. Перед отечественной обрабатывающей промышленностью поставлена четкая планка: к 2030 году на каждые 10 тысяч работников должно приходится не менее 100 роботов – эта амбициозная задача уже закреплена в программе социально-экономического развития страны. Максимально ускорить процессы автоматизации призван указ, подписанный сегодня главой государства. Документ решает две стратегические задачи. Во-первых, создаются максимально выгодные финансовые условия для тех предприятий, которые уже внедряют «умные» машины в свои цеха. А во-вторых, указ дает зеленый свет запуску собственного производства роботов и развитию отечественных инжиниринговых компетенций.