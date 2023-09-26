«Мы можем договориться на десятилетия вперёд!» Как прошла встреча Лукашенко с губернатором Ленобласти?

Миллиардом ограничиваться точно не будем. Двустороннее взаимодействие Беларуси и Ленинградской области России 26 сентября обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Миллиардом ограничиваться точно не будем. Двустороннее взаимодействие Беларуси и Ленинградской области России 26 сентября обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благодаря санкционной войне, развязанной против Беларуси и России, то, о чем говорили годами, но не могли никак реализовать, за считаные месяцы приобрело реальные очертания. Промышленная кооперация, а не бессмысленная конкуренция, использование сил и компетенций друг друга позволили двум странам устоять под сильнейшим натиском. И даже сделать шаг вперед в приобретении навыков работы по тем самым, казалось бы, раньше недосягаемым направлениям. Александр Лукашенко поделился инсайдом. Накануне он говорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным. И был принят ряд важных решений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Строительство второй железнодорожной ветки от Беларуси на Ленинград, чтобы мы могли перебрасывать большие объемы грузов в ваши порты и оттуда работать на весь мир, – вы понимаете, что для нас это очень важно. Мы занимаемся строительством портовой инфраструктуры там, но узкое место у нас – железная дорога. Он попросил, чтобы я ему привез полные характеристики и материалы. Занимались с российскими ведомствами этим вопросом. Будем в этом направлении двигаться. Там много было вопросов. Это наши совместные мероприятия, которые мы можем реализовать. А если бы Александр Юрьевич [Дрозденко – прим. ред.] по-прежнему ориентировался на соседей (на Евросоюз), то мы, наверное, этим вопросом еще долго не занимались бы. Так что не бывает односторонних выгод и неудач. Думаю, с проблемами, которые сейчас у нас есть (они уменьшаются, мы это видим), мы справимся.
«У нас есть соответствующие компетенции». Лукашенко и Путин договорились о совместном производстве самолетов.
И справляемся. С помощью ленинградцев нам удалось переориентировать логистику товаров и проложить путь белорусской торговле в Азию, Латинскую Америку, Африку, Ближний Восток. Эффект дало и сотрудничество в сфере развития транспортной инфраструктуры. Наши предприятия активно участвуют в строительстве зернового терминала. Кроме того, не полностью исчерпан потенциал и в привычном сельском хозяйстве.
Александр Лукашенко:
Предлагаю также более детально отработать вопросы увеличения поставок белорусской сельхозтехники, в том числе с привлечением региональных субсидий, а также оборудования для перерабатывающей промышленности. Недавно я встречался с кубанским губернатором. Он сильно помогает субсидиями из регионального бюджета. Я подумал, почему мы не можем с другими регионами так работать. Они сделали ставку на нашу технику, мы отзываемся, идем туда с технологиями, с людьми, создание центров соответствующих. Начинали со сборочных производств, сейчас совместное предприятие организовали, локализацию усиливаем. Тем более мы можем это сделать у вас. Подробности.
Такую идею Дрозденко всецело поддержал, все же как в прошлом экономист от земли (с такой позиции в совхозах области он начинал свой профессиональный путь), деньги считать он умеет. На таких переговорах принято озвучивать планы и планки, которых предстоит достичь по результатам совместной работы. Во время предыдущей встречи Александра Лукашенко и Александра Дрозденко озвучили цель – достичь товарооборота в миллиард, минимум. Когда в исполнении задачи реально заинтересованы, тогда и есть результат. Губернатор приводит статистику. Впечатляет.
Александр Дрозденко: товарооборот Беларуси и Ленинградской области достигнет миллиарда.
Александр Лукашенко отметил, что программа визита гостей была скорректирована с учетом их пожеланий, они приехали подготовленными. Мы двери везде открыли.
Дрозденко: встреча с Президентом Беларуси была очень эмоциональная и душевная, мы обречены на сотрудничество! Читайте здесь.
Точечное взаимодействие Беларуси с каждым регионом России в отдельности, инициированное лично Президентом нашей страны, спустя годы дает колоссальный эффект. Хотя понятно, что глобальные решения принимаются руководителями двух стран (и Александр Лукашенко сегодня анонсировал скорую встречу с Владимиром Путиным на полях саммита СНГ в Кыргызстане), но исполняют решения на местах, и здесь очень важны, помимо профессиональных, крепкие личные связи, доверие и желание не подвести.
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