«Мы можем договориться на десятилетия вперёд!» Как прошла встреча Лукашенко с губернатором Ленобласти?

Миллиардом ограничиваться точно не будем. Двустороннее взаимодействие Беларуси и Ленинградской области России 26 сентября обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря санкционной войне, развязанной против Беларуси и России, то, о чем говорили годами, но не могли никак реализовать, за считаные месяцы приобрело реальные очертания. Промышленная кооперация, а не бессмысленная конкуренция, использование сил и компетенций друг друга позволили двум странам устоять под сильнейшим натиском. И даже сделать шаг вперед в приобретении навыков работы по тем самым, казалось бы, раньше недосягаемым направлениям. Александр Лукашенко поделился инсайдом. Накануне он говорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным. И был принят ряд важных решений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Строительство второй железнодорожной ветки от Беларуси на Ленинград, чтобы мы могли перебрасывать большие объемы грузов в ваши порты и оттуда работать на весь мир, – вы понимаете, что для нас это очень важно. Мы занимаемся строительством портовой инфраструктуры там, но узкое место у нас – железная дорога. Он попросил, чтобы я ему привез полные характеристики и материалы. Занимались с российскими ведомствами этим вопросом. Будем в этом направлении двигаться. Там много было вопросов. Это наши совместные мероприятия, которые мы можем реализовать. А если бы Александр Юрьевич [Дрозденко – прим. ред.] по-прежнему ориентировался на соседей (на Евросоюз), то мы, наверное, этим вопросом еще долго не занимались бы. Так что не бывает односторонних выгод и неудач. Думаю, с проблемами, которые сейчас у нас есть (они уменьшаются, мы это видим), мы справимся. «У нас есть соответствующие компетенции». Лукашенко и Путин договорились о совместном производстве самолетов. И справляемся. С помощью ленинградцев нам удалось переориентировать логистику товаров и проложить путь белорусской торговле в Азию, Латинскую Америку, Африку, Ближний Восток. Эффект дало и сотрудничество в сфере развития транспортной инфраструктуры. Наши предприятия активно участвуют в строительстве зернового терминала. Кроме того, не полностью исчерпан потенциал и в привычном сельском хозяйстве.