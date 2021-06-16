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«В ближайшие выходные будем его пробовать». Посмотрите, что подарили медикам от «Мотовело»

16 июня 2021 19:31
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Новости Беларуси. На «Мотовело» решили необычным способом поблагодарить столичных медиков, которые помогают бороться с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В ближайшие выходные будем его пробовать». Посмотрите, что подарили медикам от «Мотовело»-1

Им через профсоюз подарили 20 велосипедов. Это безвозмездная помощь. Среди счастливых обладателей новеньких велосипедов рентгенологи, неврологи, пульмонологи. Первая обкатка состоялась у заводской проходной.

«В ближайшие выходные будем его пробовать». Посмотрите, что подарили медикам от «Мотовело»-4

Сергей Гунич, заместитель главного врача 4-й городской клинической больницы Минска:
Конечно, очень приятно в канун такого праздника, Дня медицинских работников, такой подарок получить. Я думаю, что в ближайшие выходные будем его пробовать.

«В ближайшие выходные будем его пробовать». Посмотрите, что подарили медикам от «Мотовело»-7

Георгий Будревич, председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Эти велосипеды даны именно тем нашим сотрудникам, которые проявили себя с положительной стороны. Внесли достойную лепту в борьбе с COVID-19. Поэтому мы действительно сегодня признательны этим людям и в знак уважения хотим подарить эти велосипеды.

«В ближайшие выходные будем его пробовать». Посмотрите, что подарили медикам от «Мотовело»-10

Доктора в свою очередь отметили, что передвижение на велосипеде – это не только здоровье, но и хорошее настроение, и порекомендовали всем белорусам поскорее пересаживаться на этот двухколесный вид транспорта.

# Государственная социальная политика # общество # Сергей Гунич # Георгий Будревич # Фотофакт

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