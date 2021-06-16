«В ближайшие выходные будем его пробовать». Посмотрите, что подарили медикам от «Мотовело»

Новости Беларуси. На «Мотовело» решили необычным способом поблагодарить столичных медиков, которые помогают бороться с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им через профсоюз подарили 20 велосипедов. Это безвозмездная помощь. Среди счастливых обладателей новеньких велосипедов рентгенологи, неврологи, пульмонологи. Первая обкатка состоялась у заводской проходной.

Сергей Гунич, заместитель главного врача 4-й городской клинической больницы Минска:

Конечно, очень приятно в канун такого праздника, Дня медицинских работников, такой подарок получить. Я думаю, что в ближайшие выходные будем его пробовать.

Георгий Будревич, председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Эти велосипеды даны именно тем нашим сотрудникам, которые проявили себя с положительной стороны. Внесли достойную лепту в борьбе с COVID-19. Поэтому мы действительно сегодня признательны этим людям и в знак уважения хотим подарить эти велосипеды.