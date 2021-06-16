«Это значительное движение вперёд». Игорь Петришенко наградил лучших медработников Минской области

Новости Беларуси. За трудовые заслуги. Накануне профессионального праздника чествовали лучших медработников Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония прошла в Несвижском замке. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко поздравил врачей с профессиональным праздником, а также вручил заслуженные награды и благодарности.

Олег Лысковец, заведующий отделением Борисовской ЦРБ: За последние три года реализовали и в своем отделении, и вообще в оториноларингологической службе региона. Это значительное движение вперед. У нас появилось современное диагностическое оборудование, РНПЦ оториноларингологии нам помогло с приобретением диагностического микроскопа, операционного микроскопа. Это не просто оборудование, которое красиво звучит и красиво выглядит. Это то оборудование, которое сегодня (и уже мы это сделали, осуществили) помогло нам внедрить новые современные технологии хирургического вмешательства. Это то оборудование, которое значительно сократило сроки пребывания пациентов в стационаре.

Елена Мискевич, главный врач Клецкой ЦРБ: За предыдущий год в смотре-конкурсе на качество обслуживания и оказания медицинской области заняла первое место среди районов с населением менее 35 тысяч.

В Несвиже, а также в Озерце Минского района. Александр Турчин о том, где в ближайшее время появятся новые поликлиники

Медработников также поздравили и лучшие творческие коллективы области. А финальным аккордом мероприятия стала экскурсия по замку.