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В Несвиже, а также в Озерце Минского района. Александр Турчин о том, где в ближайшее время появятся новые поликлиники

16 июня 2021 18:54
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Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника чествовали лучших медработников Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Несвиже, а также в Озерце Минского района. Александр Турчин о том, где в ближайшее время появятся новые поликлиники-1

Развитию материально-технической базы в области уделяют большое внимание. Только за последние два года приобрели свыше 160 современных и высокотехнологичных единиц оборудования. Компьютерными томографами оснащены девять клиник, еще пять – аппаратами МРТ.

В Несвиже, а также в Озерце Минского района. Александр Турчин о том, где в ближайшее время появятся новые поликлиники-4

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
В текущем году мы введем поликлинику детскую в Жодино и корпус детской больницы в Борисове. Начали строить поликлинику в Боровлянах. Ближайшие планы в текущем году – в Несвиже строительство поликлиники, а также в Озерце Минского района. Два серьезных проекта – это Заславль (больница и поликлиника) и строительство нового хирургического корпуса в областной больнице.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Турчин # Фотофакт

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