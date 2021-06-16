В Несвиже, а также в Озерце Минского района. Александр Турчин о том, где в ближайшее время появятся новые поликлиники

Развитию материально-технической базы в области уделяют большое внимание. Только за последние два года приобрели свыше 160 современных и высокотехнологичных единиц оборудования. Компьютерными томографами оснащены девять клиник, еще пять – аппаратами МРТ.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

В текущем году мы введем поликлинику детскую в Жодино и корпус детской больницы в Борисове. Начали строить поликлинику в Боровлянах. Ближайшие планы в текущем году – в Несвиже строительство поликлиники, а также в Озерце Минского района. Два серьезных проекта – это Заславль (больница и поликлиника) и строительство нового хирургического корпуса в областной больнице.