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В ближайшие дни морозы вновь будут крепчать. Каким будет февраль?

04 февраля 2021 06:36
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Новости Беларуси. Нынешняя зима не перестает радовать снежной погодой и морозами. Теперь эстафету перенимает и февраль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшие дни морозы вновь будут крепчать. Каким будет февраль?-1

Последний зимний месяц обещает быть холоднее обычного. Уже 4 февраля нас ожидает сильный снег и гололедица. Температура опустится до 8 градусов мороза.

При этом в утренние часы из-за тумана ухудшится видимость на дорогах. Автомобилисты, будьте внимательны. Уже в ближайшие дни морозы вновь будут крепчать. 

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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