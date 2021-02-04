В ближайшие дни морозы вновь будут крепчать. Каким будет февраль?

Новости Беларуси. Нынешняя зима не перестает радовать снежной погодой и морозами. Теперь эстафету перенимает и февраль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последний зимний месяц обещает быть холоднее обычного. Уже 4 февраля нас ожидает сильный снег и гололедица. Температура опустится до 8 градусов мороза.

При этом в утренние часы из-за тумана ухудшится видимость на дорогах. Автомобилисты, будьте внимательны. Уже в ближайшие дни морозы вновь будут крепчать.