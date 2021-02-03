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Отделения 3-й городской клинической больницы Минска возвращаются к работе в обычном режиме

03 февраля 2021 20:43
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Новости Беларуси. В ближайшие недели к работе в прежнем режиме начнут возвращаться отделения 3-й городской клинической больницы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Отделения 3-й городской клинической больницы Минска возвращаются к работе в обычном режиме-1

Это связано со стабилизацией обстановки с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Первым отделением, которое вновь станет принимать плановых пациентов, станет отделение микрохирургии. До этого времени там принимали пациентов с COVID-19.

# Коронавирус # общество

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