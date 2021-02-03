Около полутора тысяч человек сделали прививку от коронавируса в Минске

Новости Беларуси. В Минске от коронавируса уже привиты около полутора тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пока вакцинируют только медицинских работников.
Новости Беларуси. В Минске от коронавируса уже привиты около полутора тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пока вакцинируют только медицинских работников.
В Беларуси прививочная кампании по профилактике COVID-19 стартовала 19 января. Помимо медиков, прививать будут и других граждан из группы риска, в том числе педагогов.
К слову, в учреждениях здравоохранения столицы созданы условия для хранения вакцины, закуплено дополнительно медицинское морозильное оборудование. Планируется, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в апреле.