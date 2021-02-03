«Есть вопросы, которые можно решить в одночасье». Как работают общественные приёмные в Мяделе?

Елена Яцыно, главный специалист управления образования, спорта и туризма Мядельского райисполкома:

Есть вопросы, которые можно решить в одночасье, потому что, если, допустим, вот вопрос был по жилью – какая очередь лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – так как это мой вопрос, я могу спокойно обратиться в жилищный отдел нашего районного исполнительного комитета и ответить на вопрос. Радует то, что все-таки, наверное, в районе работают всегда и прямые линии, где выслушивают граждан, которые обращаются – это и председатель районного исполнительного комитета, и заместители. И поэтому в общественную приемную, слава богу, все-таки обращаются мало, в основном по жилью.