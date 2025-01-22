В БГУКИ провели концерт, посвящённый китайскому Новому году

Вместе отметили Праздник Весны. В университете культуры и искусств прошел гала-концерт китайских и белорусских студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе отметили Праздник Весны. В университете культуры и искусств прошел гала-концерт китайских и белорусских студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мероприятие приурочили к двум ярким событиям – китайскому Новому году и 33-летию установления дипломатических отношений между Минском и Пекином. Праздник получился ярким и запоминающимся. Он объединил студентов, преподавателей, представителей министерств и ведомств, а также народной дипломатии.
Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Китайско-белорусские отношения находятся на самом высоком уровне. Мы уже завершили некоторые проекты. Сотрудничество с области образования – одно из главных направлений. В Беларуси обучаются больше 10 тысяч китайских студентов.
Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Мы бы хотели, чтобы те ребята, которые учатся в Республике Беларусь на протяжении 4-5 лет, в зависимости от того, какой срок обучения. Все равно они чувствовали здесь заботу о себе, как дома, и привозили в Китай частицу нашей культуры.
В ходе представления объявлены топ-10 событий китайско-белорусских отношений, проведены награждения. Культурный обмен укрепляет всестороннее стратегическое партнерство наших стран.