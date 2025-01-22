В БГУКИ провели концерт, посвящённый китайскому Новому году

Вместе отметили Праздник Весны. В университете культуры и искусств прошел гала-концерт китайских и белорусских студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие приурочили к двум ярким событиям – китайскому Новому году и 33-летию установления дипломатических отношений между Минском и Пекином. Праздник получился ярким и запоминающимся. Он объединил студентов, преподавателей, представителей министерств и ведомств, а также народной дипломатии.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

Китайско-белорусские отношения находятся на самом высоком уровне. Мы уже завершили некоторые проекты. Сотрудничество с области образования – одно из главных направлений. В Беларуси обучаются больше 10 тысяч китайских студентов.