В медцентрах и больницах Беларуси 25 февраля работают 193 закрытых участка для голосования

Новости Беларуси. Для тех, кто в единый день голосования по объективным причинам не может проголосовать по месту жительства, организованы так называемые закрытые участки – в санаториях, родильных домах, больницах. Уделить внимание каждому – главная задача в работе комиссий, которые 25 февраля задействованы в организации избирательного процесса в медицинских стационарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К гражданам, которым тяжело передвигаться, члены избирательной комиссии приходят с ящиком для голосования прямо в палату. На заранее подготовленные участки пациентов сопровождают медработники. Благодаря практике организации закрытых участков свой выбор сегодня смогли сделать мамы маленьких пациентов, которые в эти дни находятся на лечении в 3-й детской клинической больнице.

Алексей Езерский, главный врач 3-й городской детской клинической больницы Минска:

В нашем стационаре детки находятся до 5 лет с родителями, и, к сожалению, у них нет возможности проголосовать в этот день, поэтому мы организуем на базе нашего учреждения возможность им это сделать. В этот раз изъявили желание проголосовать 12 человек. Это значит, что у наших родителей имеется активная гражданская позиция и они хотели сделать свой выбор.

Всего в медцентрах и больницах сегодня работают 193 закрытых участка для голосования.