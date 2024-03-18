В БГУ стартует Неделя экологии

Посадка цветов, творческие конкурсы и экскурсии. В БГУ 18 марта начинается Неделя экологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники презентуют доклады и эссе, проекты и фотоработы по нескольким направлениям. Среди них биоэкология и экология языка, историческая экология, рациональное питание, активный отдых. Во время открытой лекции расскажут об инновациях в обучении.

Международный день лесов в университете отметят акцией «Вернем дереву жизнь». Студенты и сотрудники вуза смогут принять участие в сборе макулатуры и посадке гортензии. В целом все мероприятия недели обращают внимание на проблемы экологии.