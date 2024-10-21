В БГУ стартовал новый сезон проекта «Кадровая лестница»

Профессиональный рост – чем раньше, тем лучше. Задел для будущей карьеры помогают создать со студенческой скамьи. Но надо побороться. Чтобы стать участником проекта «Кадровая лестница», нужно доказать успешность своих начинаний и умение работать на общий результат, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В БГУ стартовал новый сезон программы, которая может стать трамплином для молодежи. Это универсальная образовательная инициатива общественного объединения «Белая Русь» и БРСМ. Участники – 25 человек. Это студенты, преподаватели и молодые сотрудники предприятий, а также организаций. В ходе работы над командными проектами у них будет возможность генерировать и реализовывать самые смелые идеи. А направлять и консультировать активную молодежь будут эксперты. Программа обширная и насыщенная. В течение двух недель участники проекта будут посещать лекции, практические семинары и выездные мероприятия.

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

Сейчас наше общество находится в определенной фазе своего развития. Это активные процессы изменения, появление новых политических институтов, таких как ВНС, подготовка к электоральной кампании. При этом стране брошены серьезные информационные вызовы извне, которые требуют адекватных ответов. В соответствии со всеми этими реалиями сформирована программа «Кадровой лестницы». Ребята получат не абстрактные знания по политологии, идеологии, а именно то, что актуально и востребовано прямо сейчас.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Пусть это и не многочисленная когорта участников – 25 человек. Такая уже традиция сложилась как академическая группа студенческая, но эти люди выходят совершенно другими после двухнедельного такого срока работы над своими проектами. Это не просто слушатели, которые записывают за ведущими, спикерами, это еще и разработчики, генераторы своих идей и разработчики-реализаторы своих идей. Проект «Кадровая лестница» позволит участникам получить не только знания и навыки, а выработать методику, которую можно будет успешно применять на практике сразу после завершения проекта.