Марина Василевская встретилась с коллективом «Белавиа»

Можно ли заниматься спортом в космосе, легко ли поддерживать хорошие отношения с другими космонавтами и как организован быт на орбите – эти и многие другие вопросы Марине Василевской сегодня адресовали коллеги. В преддверии дня работников гражданской авиации первая женщина-космонавт суверенной Беларуси встретилась с работниками «Белавиа». Более 7 лет она была бортпроводником этой авиакомпании, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Коллектив поддерживал Марину Василевскую и на протяжении всего периода подготовки, а также самого полета. Друзья и коллеги провожали и встречали ее в Байконуре. Полет белоруски на орбиту запечатлели не только в памяти, но и на борту одного из самолетов: Embraer-175 сегодня украшают изображения звезд и космонавтов. И именно его мини-модель была у Марины Василевской с собой на МКС. Возможности встретиться и поговорить с коллегой сотрудники «Белавиа» ждали с момента ее возвращения на Землю.

Наталья Головнева, специалист по рекламной коммуникации ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:

Для нас и нашего коллектива полет Марины в космос – это большое событие. Мы следили за этим всей авиакомпанией. Буквально, засекали секунды до ее полета.

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:

Я немножечко скучаю, особенно, когда летаю в Москву, а также домой. Потому что у нас сейчас очень много командировок, встреч и мероприятий совместных. Конечно, очень приятно, когда меня встречают мои коллеги, которые ко мне очень хорошо относятся. И я также всех очень люблю.