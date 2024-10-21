Анатолий Сивак: я готов лично выехать на улицу с проблемной дорогой и решить вопрос

Новая рабочая неделя Президента началась с обсуждения вопросов развития сети автодорог страны. Крупные магистрали, которые обеспечивают связь с Минском и областными центрами, у нас есть, поэтому 21 октября акцент глава государства делает на дорогах, которые ведут к городам-спутникам белорусской столицы. Это в том числе и одно из решений перенаселения Минска, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевое слово – постепенно. Да, трудно смириться с тем, что все не по щелчку решается, но профильный вице-премьер призывает к терпению и сам терпеливо объясняет, как и по какому плану работает система. Притом на разных уровнях.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Премьер-министр мне присылает в этом году фото. Говорит: вот я ехал по дороге, вот фотография, куда это годится? Я поднимаюсь со стола, подхожу к столу, открываю, нахожу эту дорогу, говорю, вот она в плане. Готовится каждый год перечень в начале года. Люди его могут видеть на сайте министерства, могут видеть в облисполкомах, в районах. И вот заканчивается год, мы должны держать ответ, а что из этого перечня мы не сделали. То есть вот если вы донесете до граждан или сами начнете сравнивать этот перечень, там дорога, ее название, километры от и до, и увидите, что ее не сделали, то, пожалуйста, буду рад, когда вы эти претензии предъявите. Это тоже дисциплинирует.

Аналогичная работа должна быть налажена и по приведению в порядок улиц.

Анатолий Сивак:

Иногда происходит небольшой казус. Говорим о дорогах, а приезжаем на какую-то улицу. Ну, я тогда разделяю ситуацию с улицами. Я готов с вами лично на ту дорогу, которую вы сейчас имеете в виду или найдете, поехать… Вот у меня тоже был разговор, на этой неделе снова, куда бы вы ни сказали, на любое расстояние, и разобраться с этой плохой дорогой. Кто, может, это кто-то из вас будет, не знаю.

– Ловим вас на слове!