Муковозчик: какое счастье, что такие вот невероятные стали беглыми – мучаются с ними пускай поляки

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Иногда в одном беглом, как в Паниковском, отражается вся их эмигрантская хевра. Вот Илля Добротвор был когда-то активистом БНФ. Бэчэбанутым, если по-простому. Как примерный полнокровный муж, Илля завел себе пятерых детей, хотя «жена Инна хотела троих». Когда перамены пришли конкретно к ним и постучали в дверь, Инна сбежала, оставив на мужа всех пятерых детей. Затем Илля сбежал тоже: с шумихой, со снимками, со всеми детьми улетел в Польшу. Полностью читайте здесь.