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Муковозчик: какое счастье, что такие вот невероятные стали беглыми – мучаются с ними пускай поляки

03 октября 2024 20:05
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Муковозчик: какое счастье, что такие вот невероятные стали беглыми – мучаются с ними пускай поляки-1

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Иногда в одном беглом, как в Паниковском, отражается вся их эмигрантская хевра. Вот Илля Добротвор был когда-то активистом БНФ. Бэчэбанутым, если по-простому. Как примерный полнокровный муж, Илля завел себе пятерых детей, хотя «жена Инна хотела троих». Когда перамены пришли конкретно к ним и постучали в дверь, Инна сбежала, оставив на мужа всех пятерых детей. Затем Илля сбежал тоже: с шумихой, со снимками, со всеми детьми улетел в Польшу.

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Муковозчик: какое счастье, что такие вот невероятные стали беглыми – мучаются с ними пускай поляки-3

Андрей Муковозчик:
И вот, будучи таксистом, Илля недавно превысил скорость в населенном пункте. Примерно на 60 с небольшим км/ч, судя по польским ПДД. У него на три месяца отобрали права, так он в соцсетях понес на поляков, понес на Евросоюз, понес на всю так еще недавно нежно любимую им демократию. Илля Добротвор – по кусочку от этого уже мифологического персонажа есть в каждом невероятном. В каждом змагаре.

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# Авторская журналистика на СТВ # Андрей Муковозчик

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