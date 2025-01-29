В Беларуси вопросам наведения порядка на земле и обустройству территорий – особое внимание. В Минприроды определили основные направления работы в Год благоустройства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжится озеленение в населённых пунктах и вдоль автодорог. В планах также развитие сети экотроп. Не менее важна переработка отходов. В стране отлажена эффективная система рециклирования. Ежегодно в Республике используется порядка 90% отходов производства (без учета крупнотонажных отходов).

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Сегодня неправильно было бы выделять какое-то одно направление. Потому что наведение порядка и тот план, который формировался предыдущие годы при участии Минприроды – мы как госорганы осуществляли контроль за исполнением данных мероприятий. Здесь благоустройство – это понятие более широкое, которое включает в себя достаточно много направлений.

Усилят контроль за содержанием водоемов, на многих участках приступят к облагораживанию зон отдыха. В 2025 году в Беларуси проведут не менее двух республиканских субботников.