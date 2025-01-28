Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Праздником Весны

Беларусь была, есть и будет надежным партнером Китая в достижении поставленных целей – об этом заявил Александр Лукашенко, поздравляя Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с Праздником Весны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прошедший год ознаменовался значимыми достижениями Китайской Народной Республики, которая остается ориентиром и примером для подражания. На наших глазах по итогам третьего пленума ЦК КПК 20-го созыва получила новое развитие ответственная и созвучная современным вызовам внешняя политика Китая, отражающая его глобальную роль в мире. При этом неизменными принципами вашей страны остаются уважение независимости, территориальной целостности, соблюдение прав других государств и невмешательство в их внутренние дела. Без сомнений, в 2025 году мы продолжим поступательно и планомерно укреплять всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство, а наша дружба будет эталоном для всего мира.

Александр Лукашенко пожелал Си Цзиньпину здоровья, благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а Китаю – мира, развития и дальнейшего процветания.