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Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Праздником Весны

28 января 2025 19:55
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Беларусь была, есть и будет надежным партнером Китая в достижении поставленных целей – об этом заявил Александр Лукашенко, поздравляя Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с Праздником Весны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Праздником Весны-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прошедший год ознаменовался значимыми достижениями Китайской Народной Республики, которая остается ориентиром и примером для подражания. На наших глазах по итогам третьего пленума ЦК КПК 20-го созыва получила новое развитие ответственная и созвучная современным вызовам внешняя политика Китая, отражающая его глобальную роль в мире. При этом неизменными принципами вашей страны остаются уважение независимости, территориальной целостности, соблюдение прав других государств и невмешательство в их внутренние дела. Без сомнений, в 2025 году мы продолжим поступательно и планомерно укреплять всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство, а наша дружба будет эталоном для всего мира.

Александр Лукашенко пожелал Си Цзиньпину здоровья, благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а Китаю – мира, развития и дальнейшего процветания.

# Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Беларусь-Китай

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