Шанс на нормальную жизнь. Белорусские врачи восстановили челюсть пациента из кости голени

Высший пилотаж в медицине. Врачи из РНПЦ онкологии и медицинской радиологии проводят уникальные операции по восстановлению нижней челюсти после новообразований с помощью 3D-моделирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Создание шаблонов, компьютерная томография и хирургическое вмешательство – за опытом белорусских специалистов приезжают медики со всего мира. Мастер-класс от хирургов прямо на операционном столе.

Челюстно-лицевые и микрохирурги, ортопед и реаниматолог. Две большие бригады врачей работают как слаженный механизм. Сегодня у специалистов РНПЦ онкологии и медицинской радиологии сложная, но выполнимая операция. На столе мужчина с опухолью, которая разрушила часть лицевого скелета, формирующего подборок. Задача медиков не только убрать недуг, но и дать пациенту шанс на нормальную жизнь.

Александр Воробьев, младший научный сотрудник лаборатории онкопатологии головы и шеи РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:

Сама операция предполагает восстановление нижней челюсти малоберцовым трансплантатом на сосудистой ножке с одномоментной дентальной имплантацией и зубным протезированием. То есть по окончании операции пациент не теряет никаких функций: ни жевания, ни глотания. Полностью реабилитирован.

Если раньше пациенты с образованиями в области гортани, языка и челюсти отказывались от операций, так как кроме эстетического дефекта, появлялись проблемы с голосом и даже с приемом пищи, то сегодня этого можно не опасаться. Белорусские медики нашли решение.

Влада Родовская, корреспондент:

Восстанавливают челюсть из собственной малоберцовой кости. С помощью компьютерной томографии и 3D-моделирования создается такой индивидуальный шаблон, по которому идет распил костной ткани и формируется трансплантат. На его создание требуется всего несколько дней.