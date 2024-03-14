В БГУ открылась выставка интеллектуальной книги

Книга – источник сохранения истории и традиций. О важности культурного наследия говорили на встрече в БГУ. Она прошла в рамках Минской международной книжной выставки-ярмарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодежь и литераторы обсудили вопросы общества, времени и будущего. На встрече были презентованы работы зарубежных авторов, которые торжественно передали в библиотеку университета.

Санаи Мехди, писатель (Иран):

Книга, которая будет презентована, – это «Россия и мир». В общем это наши беседы с элитами, интеллектуалами. И в ходе этих встреч мы обсуждаем, как будет выглядеть мир в будущем.