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ГПК: польские силовики вытеснили в Беларусь пятерых беженцев за сутки

29 июля 2023 07:31
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Насилие польских силовиков в отношении беженцев не прекращается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередной факт жестокого отношения зафиксирован на границе с Беларусью. Съемку вели, похоже, сами участники всего происходящего.

ГПК: польские силовики вытеснили в Беларусь пятерых беженцев за сутки-1

Уже по традиции ночью люди в форме доставили группу иностранцев, закованных в наручники, к заграждению. С применением слезоточивого газа и физической силы их заставили проследовать на белорусскую территорию через калитку, якобы предназначенную для животных. В общей сложности польской экзекуции и издевательствам были подвергнуты пять человек.

# Беженцы # общество # Фотофакт

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