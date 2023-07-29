ГПК: польские силовики вытеснили в Беларусь пятерых беженцев за сутки

Насилие польских силовиков в отношении беженцев не прекращается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередной факт жестокого отношения зафиксирован на границе с Беларусью. Съемку вели, похоже, сами участники всего происходящего.

Уже по традиции ночью люди в форме доставили группу иностранцев, закованных в наручники, к заграждению. С применением слезоточивого газа и физической силы их заставили проследовать на белорусскую территорию через калитку, якобы предназначенную для животных. В общей сложности польской экзекуции и издевательствам были подвергнуты пять человек.