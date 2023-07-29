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«Это будет очень открытый процесс». Глава ФПБ об избрании своих делегатов в состав ВНС

29 июля 2023 07:57
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Новости Беларуси. Подходы к избранию делегатов в состав Всебелорусского народного собрания определили белорусские профсоюзы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это будет очень открытый процесс». Глава ФПБ об избрании своих делегатов в состав ВНС-1

Они всегда участвовали  в общественно значимых событиях страны. И политические кампании 2024 года не станут исключением. Это подтвердили участники пленума Совета Федерации профсоюзов Беларуси.

ФПБ, согласно новому законодательству, является субъектом гражданского общества и готова выдвигать своих делегатов для работы в составе важнейшего органа народовластия. Это будут представители всех регионов и отраслей экономики. 

«Это будет очень открытый процесс». Глава ФПБ об избрании своих делегатов в состав ВНС-4

Иван Швед, председатель профсоюзного комитета ОАО «Гомсельмаш»:
Вносим изменения и дополнения в действующие наши нормативные документы, в том числе Устав, для того чтобы избирать наших представителей во Всебелорусское народное собрание.

«Это будет очень открытый процесс». Глава ФПБ об избрании своих делегатов в состав ВНС-7

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Безусловно, это будет очень открытый процесс, поскольку люди туда должны быть избраны те, которые будут представлять профсоюзы. Это люди, которые прежде всего переживают за страну. Это люди, которые сегодня болеют за страну, за свои предприятия. Это люди, которым небезразлично, что происходит.

На пленуме рассматривали и другие важнейшие для профсоюзов вопросы: безопасность на рабочих местах, защита прав и интересов трудовых коллективов, участие в нормотворческой деятельности. Поставлены задачи по каждому из направлений деятельности ФПБ.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Иван Швед # Михаил Орда # Фотофакт

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