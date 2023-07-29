«Это будет очень открытый процесс». Глава ФПБ об избрании своих делегатов в состав ВНС

Новости Беларуси. Подходы к избранию делегатов в состав Всебелорусского народного собрания определили белорусские профсоюзы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они всегда участвовали в общественно значимых событиях страны. И политические кампании 2024 года не станут исключением. Это подтвердили участники пленума Совета Федерации профсоюзов Беларуси. ФПБ, согласно новому законодательству, является субъектом гражданского общества и готова выдвигать своих делегатов для работы в составе важнейшего органа народовластия. Это будут представители всех регионов и отраслей экономики.

Иван Швед, председатель профсоюзного комитета ОАО «Гомсельмаш»:

Вносим изменения и дополнения в действующие наши нормативные документы, в том числе Устав, для того чтобы избирать наших представителей во Всебелорусское народное собрание.