В БГПУ имени М. Танка открылась лаборатория цифровой электроники
Инновационная лаборатория цифровой электроники открылась в Белорусском государственном педагогическом университете. Площадка ориентирована на формирование компетенций у будущих учителей физики, математики и информатики, необходимых для работы в высокотехнологичной образовательной среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лаборатория включает пять уникальных локаций, благодаря которым можно изучать логические системы и применять знания на стендах «Умный дом» и «Умный класс». Они доступны не только студентам и магистрантам, но и школьникам, а также учащимся профильных классов педагогического и инженерного направлений. Кроме того, планируется реализация специализированных образовательных программ, направленных на внедрение STEM-технологий в учебный процесс.
Вероника Радыгина, проректор по учебной работе БГПУ имени М. Танка:
Эта лаборатория позволит формировать метапредметные компетенции и осуществлять междисциплинарный подход в подготовке наших студентов. Причем мы планируем, что далее этой лабораторией будут пользоваться не только студенты физико-математического факультета, но и факультета естествознания.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Сегодня трансформация педагогического образования просто обязана соответствовать современным критериям, современным требованиям как к содержанию образования, так и той общественной формации, которая существует в нашем обществе.
БГПУ – один из старейших вузов страны – отмечает 110 лет с момента основания. Сегодня в честь знаменательной даты в университете прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали преподавателей и сотрудников. Также дипломами были отмечены десятки студентов за их высокие достижения в учебе и активное участие в жизни университета.
София Смоликова, студентка БГПУ имени М. Танка:
Это университет, где царит самая настоящая душевная атмосфера. То есть заходишь и сразу же погружаешься в прекрасную атмосферу, где тебя всегда ждут, где работают доброжелательные преподаватели, которые готовы всегда тебе помочь. Хотя они, конечно же, строгие, потому что студентов нужно держать в жестком кулаке.
Александр Жук, ректор БГПУ имени М. Танка:
Мы активно работаем, прежде всего над повышением качества подготовки наших выпускников. Основными принципами, которые лежат в основе обновления содержания, являются практико-ориентированность, опережающий характер, социокультурная направленность, инклюзивность в образовании – все это позволяет делать наш высокопрофессиональный педагогический коллектив.
В БГПУ на всех уровнях подготовки обучается около 10 тысяч студентов, из них около тысячи – иностранцы. Наиболее востребованы специальности психологического профиля, социально-педагогическая работа и дошкольное образование.