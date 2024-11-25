В БГПУ имени М. Танка открылась лаборатория цифровой электроники

Инновационная лаборатория цифровой электроники открылась в Белорусском государственном педагогическом университете. Площадка ориентирована на формирование компетенций у будущих учителей физики, математики и информатики, необходимых для работы в высокотехнологичной образовательной среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лаборатория включает пять уникальных локаций, благодаря которым можно изучать логические системы и применять знания на стендах «Умный дом» и «Умный класс». Они доступны не только студентам и магистрантам, но и школьникам, а также учащимся профильных классов педагогического и инженерного направлений. Кроме того, планируется реализация специализированных образовательных программ, направленных на внедрение STEM-технологий в учебный процесс. Вероника Радыгина, проректор по учебной работе БГПУ имени М. Танка:

Эта лаборатория позволит формировать метапредметные компетенции и осуществлять междисциплинарный подход в подготовке наших студентов. Причем мы планируем, что далее этой лабораторией будут пользоваться не только студенты физико-математического факультета, но и факультета естествознания.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Сегодня трансформация педагогического образования просто обязана соответствовать современным критериям, современным требованиям как к содержанию образования, так и той общественной формации, которая существует в нашем обществе. БГПУ – один из старейших вузов страны – отмечает 110 лет с момента основания. Сегодня в честь знаменательной даты в университете прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали преподавателей и сотрудников. Также дипломами были отмечены десятки студентов за их высокие достижения в учебе и активное участие в жизни университета.

София Смоликова, студентка БГПУ имени М. Танка:

Это университет, где царит самая настоящая душевная атмосфера. То есть заходишь и сразу же погружаешься в прекрасную атмосферу, где тебя всегда ждут, где работают доброжелательные преподаватели, которые готовы всегда тебе помочь. Хотя они, конечно же, строгие, потому что студентов нужно держать в жестком кулаке.