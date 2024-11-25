Уголь по-белорусски – разработка химфака БГУ получила премию Международного конкурса научных проектов

Новая разработка химфака БГУ получила премию Международного конкурса научных проектов в России. Команда ученых из числа преподавателей и студентов вуза обошли несколько сотен конкурентов. В Пскове наши разработчики представили новую технологию получения активированного угля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его свойства отличаются от того, что сейчас продается в аптеках, увеличенным размером пор. Суперуголь будет незаменим в медицине, ветеринарии, животноводстве, очищении сточных вод, изготовлении разлагаемых тетрапаков. Такого угля еще не было на пространстве СНГ. Похожий производят только в Голландии, но он в пять раз дороже отечественного. По итогам конкурса команда БГУ также получила возможность реализовать собственный проект на производственных площадках одного из крупнейших российских предприятий химической промышленности.

Анастасия Лишай, старший преподаватель химического факультета БГУ:

Очистка воды на предприятиях заинтересовала компании. Они предложили нам в дальнейшем с ними реализовать сотрудничество в промышленных масштабах на предприятии. Запустить, я думаю, мы сможем в течение ближайших нескольких лет. Если говорить о какой-то окупаемости в перспективах, то это 5-6 лет. В разработке участвовали 8 человек. Это студенты, аспиранты, лаборанты, профессора. Сама идея получения сорбента появилась 4 года назад.