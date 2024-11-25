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Уголь по-белорусски – разработка химфака БГУ получила премию Международного конкурса научных проектов

25 ноября 2024 13:37
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Новая разработка химфака БГУ получила премию Международного конкурса научных проектов в России. Команда ученых из числа преподавателей и студентов вуза обошли несколько сотен конкурентов. В Пскове наши разработчики представили новую технологию получения активированного угля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уголь по-белорусски – разработка химфака БГУ получила премию Международного конкурса научных проектов-2

Его свойства отличаются от того, что сейчас продается в аптеках, увеличенным размером пор. Суперуголь будет незаменим в медицине, ветеринарии, животноводстве, очищении сточных вод, изготовлении разлагаемых тетрапаков. Такого угля еще не было на пространстве СНГ. Похожий производят только в Голландии, но он в пять раз дороже отечественного. По итогам конкурса команда БГУ также получила возможность реализовать собственный проект на производственных площадках одного из крупнейших российских предприятий химической промышленности.

Уголь по-белорусски – разработка химфака БГУ получила премию Международного конкурса научных проектов-4

Анастасия Лишай, старший преподаватель химического факультета БГУ:
Очистка воды на предприятиях заинтересовала компании. Они предложили нам в дальнейшем с ними реализовать сотрудничество в промышленных масштабах на предприятии. Запустить, я думаю, мы сможем в течение ближайших нескольких лет. Если говорить о какой-то окупаемости в перспективах, то это 5-6 лет.

В разработке участвовали 8 человек. Это студенты, аспиранты, лаборанты, профессора. Сама идея получения сорбента появилась 4 года назад.

Уголь по-белорусски – разработка химфака БГУ получила премию Международного конкурса научных проектов-6

Андрей Мамаев, студент химического факультета БГУ:
Я заметил, посещая с родителями лес, что отходы, которые остаются после санитарной рубки деревьев, сжигаются на том же месте. Мне такой подход не понравился, и я предложил получать из опилок и коры активированный уголь.

На химфаке БГУ уже получили десятки писем от заводов, которые также хотят сотрудничать. К слову, у разработки уже есть евразийский патент.

# БГУ # Медицина

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