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Лукашенко прибыл с официальным визитом в Пакистан

25 ноября 2024 13:32
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Глава государства с официальным визитом прибыл в Пакистан. Белорусский борт номер один приземлился на военной авиабазе «Нур Хан» – по совместительству VIP-терминале для высоких зарубежных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко прибыл с официальным визитом в Пакистан-2

В ходе официального визита главы государства запланированы переговоры с премьер-министром Пакистана. Центральной темой повестки является серьезное развитие торгово-экономического сотрудничества. По итогам работы лидеров будет подписан пакет международных документов, а также дорожная карта сроком до 2027 года.

25 ноября стартовал белорусско-пакистанский бизнес форум. Участие в нем принимают 250 компаний и предприятий, что свидетельствует о большом взаимном интересе по разным направлениям: от традиционной для Беларуси промышленности до развитой в Пакистане фармакологии.

# Беларусь-Пакистан # Александр Лукашенко

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