В Беларуси пресекли деятельность крупного мошеннического call-центра

Деятельность крупного мошеннического call-центра, от которого пострадали почти 50 тысяч человек, пресекли сотрудники правоохранительных органов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По уголовному делу проходят в качестве обвиняемых четыре жительницы Пинска. Они зарегистрировали фиктивное юридическое лицо, которое якобы продавало товары через интернет. Женщины оборудовали call-центр и наняли более 100 сотрудников, которые звонили людям, сообщая о выигрыше компьютерной техники, которую отправили «победителю акции» по почте.

Роман Зармаев, официальный представитель УСК по Брестской области:

Наивные граждане оплачивали стоимость наложенных платежей, однако вместо выигрыша в коробках лежал бесполезный бумажный мусор, а также каталоги с товарами и подарочные сертификаты на получение смартфонов, ноутбуков, планшетов и другой техники. Однако отоварить сертификаты было невозможно. Впоследствии операторы сообщали потерпевшим, что товаров нет на складе. По факту, деньги от стоимости наложенных платежей шли на счета фигуранток, а интернет-магазина, компьютерной техники и склада с товарами никогда не было.

Установлено, что мошенницы обманным путем получили более 2 миллионов рублей. Часть денег шла на зарплаты сотрудников, остальное – в собственный карман. На их недвижимость и предметы роскоши наложен арест.