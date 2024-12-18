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В БГМУ состоялась диалоговая площадка «Молодёжь для Беларуси!»

18 декабря 2024 08:38
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Белорусской молодежи интересно, чем живет страна, и она готова вносить вклад в развитие Беларуси. К такому выводу пришел заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов после встречи со студентами Белорусского государственного медицинского университета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БГМУ состоялась диалоговая площадка «Молодёжь для Беларуси!»-2

Этот диалог – продолжение информационно-просветительского проекта Палаты представителей «Молодежь для Беларуси!». Отметим, он проходит не только в столице, но и охватывает регионы.

В БГМУ состоялась диалоговая площадка «Молодёжь для Беларуси!»-4

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Именно здесь, встречаясь с людьми, мы ведем беседу с теми, кто – пройдет немного времени – встанут на защиту Родины, станут возле cтанков, будут учить, лечить людей, войдут в управление нашим государством как госслужащие. Поэтому, разговаривая о прошлом страны и выделяя важные узловые моменты в истории страны, которые стали основой нынешнего развития, мы говорим о будущем.

В БГМУ состоялась диалоговая площадка «Молодёжь для Беларуси!»-6

Центральной темой встречи стали достижения белорусского государства за 30 лет, а также новации, которые только предстоят в 2025 году. Студентов интересовали и профильные вопросы, например, что будет после утверждения Кодекса о здравоохранении. Документ был вынесен на общественное обсуждение в начале месяца, он устраняет противоречия в законодательных актах, а также неэффективные нормы.

В БГМУ состоялась диалоговая площадка «Молодёжь для Беларуси!»-8

Елизавета Комиссарова, студентка 4 курса медико-профилактического факультета БГМУ:
Понравился формат диалоговой площадки. Круто, когда можешь задать вопрос без волнения. Вы общаетесь на важные темы абсолютно для всех студентов в непринужденной обстановке. Вот как вы с другом сели и провели беседу.

Отметим, старт масштабному проекту Палаты представителей был дан 20 ноября. Это возможность задать вопросы о прошлом и будущем депутатам, кто помогал в строительстве белорусской государственности и укрепляет ее сегодня.

# Вадим Ипатов # Государственная политика # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # Молодежь Беларуси

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