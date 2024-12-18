Лукашенко пригласил Эмира Катара посетить Беларусь в 2025 году

Между Беларусью и Катаром сложились отношения настоящей дружбы и доверия. Это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя с Национальным днем руководство дружественного государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его достижения и деятельность направленную на устойчивое развитие своего государства, укрепление благополучия населения и сохранение порядка на родной земле, отметил белорусский лидер, у нас высоко ценят.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Минск поддерживает усилия Дохи по прекращению региональных конфликтов, восстановлению безопасности и установлению мира на Ближнем Востоке. Рад отметить, что наши народы имеют общие взгляды на традиционные семейные ценности, необходимость сохранения культурного наследия и национальной самоидентификации.

Также Александр Лукашенко пригласил Эмира Катара в Беларусь в следующем году (в теплый сезон) для обсуждения шагов по повышению динамики двустороннего сотрудничества.