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Лукашенко пригласил Эмира Катара посетить Беларусь в 2025 году

18 декабря 2024 08:01
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Между Беларусью и Катаром сложились отношения настоящей дружбы и доверия. Это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя с Национальным днем руководство дружественного государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его достижения и деятельность направленную на устойчивое развитие своего государства, укрепление благополучия населения и сохранение порядка на родной земле, отметил белорусский лидер, у нас высоко ценят.

Лукашенко пригласил Эмира Катара посетить Беларусь в 2025 году-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Минск поддерживает усилия Дохи по прекращению региональных конфликтов, восстановлению безопасности и установлению мира на Ближнем Востоке. Рад отметить, что наши народы имеют общие взгляды на традиционные семейные ценности, необходимость сохранения культурного наследия и национальной самоидентификации.

Также Александр Лукашенко пригласил Эмира Катара в Беларусь в следующем году (в теплый сезон) для обсуждения шагов по повышению динамики двустороннего сотрудничества.

# Беларусь-Катар # Александр Лукашенко

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