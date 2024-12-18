Товарищества собственников обязали действовать по новым нормам – рассказываем о новациях

Обслуживать дома собственными силами застройщики и товарищества теперь смогут после прохождения аттестации. Связано это с изменениями в жилищном кодексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О новациях рассказали в Минске. Чтобы получить разрешение на содержание недвижимости, в профильных организациях должно быть определенное количество специалистов. Необходимые документы следует подать в учреждение «Жилком».

Надежда Севрук, заместитель начальника управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Целью получения аттестата в соответствии, конечно, является надлежащее оказание жилищно-коммунальных услуг. У нас Год качества, и мы должны все понимать, что вне зависимости от того, с помощью какого способа управления сегодня осуществляется эксплуатация жилого дома – будь это товарищество собственников, организация застройщиков или там будет назначено уполномоченное лицо в лице организации ЖКХ, все услуги жилищно-коммунальные должны осуществляться в соответствии с законодательством.

Отметим, на сегодня в нашей стране работает свыше 10 тысяч организаций застройщиков и товариществ. Для продолжения деятельности аттестат нужно получить до 6 января будущего года.