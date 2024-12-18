Насколько белорусы доверяют органам власти? Результаты исследования

Наибольшая степень доверия у Президента, который является и председателем Всебелорусского народного собрания. ВНС впервые фигурирует в подобных опросах. Высший представительный орган народовластия, как определено обновленной Конституцией, также имеет достаточно высокие рейтинги. Он идет практически наравне с местными органами власти. Выше позиции у правительства и парламента. В онлайн-опросе приняли участие более 25 600 белорусов в возрасте старше 18 лет. Респондентам предлагалось ответить на вопросы электронной анкеты, ссылка на которую распространялась посредством QR-кодов через социальные сети и чаты. Как результат, на поставленный вопрос, в основном, отвечала молодежь, работники предприятий, представители бизнес-сообщества.