«В безопасности либерализации быть не должно». Замминистра транспорта Беларуси – о ситуации с маршрутными такси

Новости Беларуси. Напряженная ситуация с маршрутными такси начинает разруливаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 марта некоторых частных перевозчиков пригласили в Администрацию Президента.

На встрече с чиновниками обсудили нюансы новых правил. Кстати, часть перевозчиков в разных регионах страны уже заключила договоры, чтобы работать по новым правилам. Как подчеркивают в Минтрансе, система перевозок сохранит гибкость – это значит, планировать маршруты перевозчики смогут по своему усмотрению: скажем, заезжать за пассажирами в мелкие населенные пункты не запрещено. Главные акценты – на безопасность. Для этого будут обеспечены равные условия и прозрачность системы перевозок. Одно из требований, например – использование систем GPS.