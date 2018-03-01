«В безопасности либерализации быть не должно». Замминистра транспорта Беларуси – о ситуации с маршрутными такси

Новости Беларуси. Напряженная ситуация с маршрутными такси начинает разруливаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 марта некоторых частных перевозчиков пригласили в Администрацию Президента.
Новости Беларуси. Напряженная ситуация с маршрутными такси начинает разруливаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 марта некоторых частных перевозчиков пригласили в Администрацию Президента.
На встрече с чиновниками обсудили нюансы новых правил. Кстати, часть перевозчиков в разных регионах страны уже заключила договоры, чтобы работать по новым правилам.
Как подчеркивают в Минтрансе, система перевозок сохранит гибкость – это значит, планировать маршруты перевозчики смогут по своему усмотрению: скажем, заезжать за пассажирами в мелкие населенные пункты не запрещено. Главные акценты – на безопасность. Для этого будут обеспечены равные условия и прозрачность системы перевозок. Одно из требований, например – использование систем GPS.
Александр Шишко, заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
Пожалуйста, работайте по своему маршруту. Звоните людям, на остановочках их забирайте, привозите в Минск. Но когда вы приехали, заедьте на остановочный пункт, отметьтесь, что вы приехали, чтобы знали и тот диспетчер, и этот, что поездка удачно завершена. В безопасности либерализации быть не должно.
Напомним, в тупик многих частных перевозчиков поставили изменения в законе «Об автомобильном транспорте и перевозках», которые вступили в силу на неделе. Теперь они обязаны соответствовать статусу регулярных перевозчиков. Многие маршрутки просто не вышли в рейсы, бойкотируя нововведения. Хотя обсуждались они уже полгода. Чтобы сгладить последствия для пассажиров, Минтранс пустил дополнительные автобусы по проблемным маршрутам. К выходным увеличат и количество железнодорожных составов, в частности, по направлениям на Витебск и Полоцк.