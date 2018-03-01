Прямой эфир

Белорусские абитуриенты могут бесплатно учиться в вузах России в области атомной энергетики

01 марта 2018 16:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские абитуриенты могут подать заявку на бесплатное обучение по атомным специальностям в вузах России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До конца марта у будущих студентов, желающих получить высшее образование в области атомной энергетики, есть возможность воспользоваться квотами, выделенными Беларуси в рамках программы подготовки кадров для ядерно-энергетической отрасли.

Сегодня только в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ обучаются иностранные студенты из 44 стран, среди которых около 50 белорусов.

# общество # Высшее образование в Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
За 2017 год белорусские правоохранители раскрыли более 40 международных каналов поставки наркотиков
01 марта 2018 14:59

За 2017 год белорусские правоохранители раскрыли более 40 международных каналов поставки наркотиков

200 единиц техники вышло на расчистку дорог от снега в Минской области
01 марта 2018 14:26

200 единиц техники вышло на расчистку дорог от снега в Минской области

Электронные рецепты начали выдавать в Дзержинской поликлинике. Комментарий заведующей медучреждения
01 марта 2018 14:04

Электронные рецепты начали выдавать в Дзержинской поликлинике. Комментарий заведующей медучреждения