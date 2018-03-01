Белорусские абитуриенты могут бесплатно учиться в вузах России в области атомной энергетики

Новости Беларуси. Белорусские абитуриенты могут подать заявку на бесплатное обучение по атомным специальностям в вузах России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До конца марта у будущих студентов, желающих получить высшее образование в области атомной энергетики, есть возможность воспользоваться квотами, выделенными Беларуси в рамках программы подготовки кадров для ядерно-энергетической отрасли.

Сегодня только в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ обучаются иностранные студенты из 44 стран, среди которых около 50 белорусов.