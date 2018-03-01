Трудоустроить тех, кто хочет выйти на рельсы нормальной жизни. Аграрный проект МВД помогает найти работу тем, кто однажды оступился

Новости Беларуси. Министерство внутренних дел запустило уникальный эксперимент. Одно из сельхозпредприятий Светлогорского района вот уже месяц официально в структуре силового ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По задумке авторов проекта, именно современный и высокорентабельный агрокомбинат сможет решить проблему достойного трудоустройства для всех, кто хочет начать жизнь с чистого листа.

Люди в погонах на мехдворе «Хутор-Агро» впервые появились в конце лета 2017 года. А с середины января хозяйство уже официально в штате. Структурное подразделение МВД создается не на пустом месте.

Екатерина Краевская, экономист РСУП «Хутор-Агро»:

Сегодня «Хутор-Агро» – это современное сельскохозяйственное предприятие, в состав которого входит молочно-товарная ферма и свиноводческий комплекс на 3500 голов. В 2018 году мы планируем увеличить посевные площади под картофель и овощные культуры.

От сотрудничества с силовиками аграрии получают гарантированный рынок сбыта всей своей продукции. Внутренние войска, исправительные учреждение и подразделения ведомства – это тысячи людей, которых нужно кормить. В основу социально-ориентированного эксперимента изначально закладывается прочный экономический фундамент.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Это процесс абсолютно добровольный. В первую очередь, мы будем здесь трудоустраивать тех, кто захочет работать, кто захочет сам выходить на рельсы нормальной жизни.

Все понимают: задумка удастся лишь при условии, если предприятие будет прибыльным, а зарплаты – достойными. В перспективе – создание агрокомбината со своей переработкой и товаропроводящей сетью. На начальном этапе к участию в проекте пригласили граждан, по решению суда находящихся на лечении от алкогольной зависимости.

Александр Добриян, СТВ:

В этом году стены лечебно-трудовых профилакториев в Беларуси покинут 170 человек. Некоторые из них не прочь начать жизнь, как говорится, с чистого листа. По задумке, «Хутор-Агро» должен стать тем местом, где это можно сделать максимально комфортно. Идеальные условия для новой жизни – звучит, конечно, как рекламный слоган. Но кто сказал, что успешная жизнь не нуждается в маркетинге? Минчанин Андрей говорит, что полгода назад был на грани. Мог потерять всё: жену, дочь, саму надежду на нормальную жизнь. Когда предложили работу, воспринял это, как второй шанс.