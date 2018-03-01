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За 2017 год белорусские правоохранители раскрыли более 40 международных каналов поставки наркотиков

01 марта 2018 14:59
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Новости Беларуси. Более 40 международных каналов поставок наркотиков пресекли белорусские правоохранители за 2017 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение последних лет эта цифра растет. Основной упор наркоконтроль Беларуси делает на международный трафик. Остановить поток наркотических веществ как с запада, так и с востока можно только совместными усилиями. Это понимают и службы соседних государств. В борьбе с наркотрафиком белорусы активно сотрудничают с российскими, польскими, украинскими и коллегами из стран Прибалтики.

За 2017 год белорусские правоохранители раскрыли более 40 международных каналов поставки наркотиков-1

Геннадий Казакевич, начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Республики Беларусь:
Наше сотрудничество заключается не только в обмене информацией оперативного характера, но и в совместной разработке и проведении совместных операций по пресечению именно групп и организованных преступных групп, а так же преступных организаций и сообществ, которые занимаются подобными вещами.

За 2017 год белорусские правоохранители раскрыли более 40 международных каналов поставки наркотиков-4

В борьбе с наркотиками белорусский опыт признан на международном уровне. Мы – единственная страна, где 98 % всех известных наркотических веществ запрещены на законодательном уровне.

# общество # Наркотики # Фотофакт # Геннадий Казакевич

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