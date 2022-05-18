​Новая спасательная станция и 34 дополнительных поста ОСВОД заработают в 2022 году

Новости Беларуси. В стране идет активная подготовка мест массового отдыха и прибрежных зон к лету. Проводится очистка дна акватории мест купания, обустраиваются парки и пляж: обновляются беседки и игровые зоны, территория очищается от мусора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего необходимо привести в порядок более 500 зон массового отдыха.

Не забывают и про безопасность. У матросов-спасателей подготовка началась еще с февраля, они проходили обучение по соответствующей программе. Более того, увеличена их штатная численность. Станции ОСВОД укомплектованы спасательными судами, водолазным снаряжением, обеспечены медицинскими сумками с набором лекарственных средств для оказания первой помощи. В 2022 году заработают 34 дополнительных поста и новая спасательная станция. Специалистами предусмотрено все, чтобы отдых для белорусов сделать не только комфортным, но и безопасным.