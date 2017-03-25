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Белорусские ученые будут проводить генетическое тестирование человека на устойчивость к стрессу

25 марта 2017 12:14
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Новости Беларуси. Белорусские генетики осваивают новые направления. Так, разработки Республиканского центра геномных биотехнологий

уже успешно применяются в сфере сельского хозяйства.

Например, появились ДНК-паспорта животных, сегодня центр активно работает в области медицинской и спортивной генетики.  Помимо этого белорусские ученые осваивают еще одно интересное направление:

вскоре они будут проводить генетическое тестирование человека на устойчивость к стрессу.  

Белорусские ученые будут проводить генетическое тестирование человека на устойчивость к стрессу-1

Александр Кильчевский, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси:
Будем развивать генетику человека, возможностей человека, его психологическую устойчивость.

Это важно для людей, которые работают в стрессовых ситуациях.

Работники МЧС, пожарные, летчики, авиадиспетчеры и многие другие. Ну и ряд других направлений. Недавно мы начали идентифицировать объекты пищевой промышленности. Мы можем установить долю мясных продуктов при смешивании – это тоже важно, чтобы не было никаких фальсификаций.

В центре отмечают, что такие исследования особенно важны для представителей тех профессий,

где требуется хладнокровие и мужество, устойчивость к стрессу.

Пожарные, летчики, военные – все эти категории людей должны обладать психологической устойчивостью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Ученые # Александр Кильчевский

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