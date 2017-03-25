Белорусские ученые будут проводить генетическое тестирование человека на устойчивость к стрессу

Новости Беларуси. Белорусские генетики осваивают новые направления. Так, разработки Республиканского центра геномных биотехнологий
уже успешно применяются в сфере сельского хозяйства.
Например, появились ДНК-паспорта животных, сегодня центр активно работает в области медицинской и спортивной генетики. Помимо этого белорусские ученые осваивают еще одно интересное направление:
вскоре они будут проводить генетическое тестирование человека на устойчивость к стрессу.
Александр Кильчевский, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси:
Будем развивать генетику человека, возможностей человека, его психологическую устойчивость.
Это важно для людей, которые работают в стрессовых ситуациях.
Работники МЧС, пожарные, летчики, авиадиспетчеры и многие другие. Ну и ряд других направлений. Недавно мы начали идентифицировать объекты пищевой промышленности. Мы можем установить долю мясных продуктов при смешивании – это тоже важно, чтобы не было никаких фальсификаций.
В центре отмечают, что такие исследования особенно важны для представителей тех профессий,
где требуется хладнокровие и мужество, устойчивость к стрессу.
Пожарные, летчики, военные – все эти категории людей должны обладать психологической устойчивостью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.