Белорусские ученые будут проводить генетическое тестирование человека на устойчивость к стрессу

вскоре они будут проводить генетическое тестирование человека на устойчивость к стрессу.

Например, появились ДНК-паспорта животных, сегодня центр активно работает в области медицинской и спортивной генетики. Помимо этого белорусские ученые осваивают еще одно интересное направление:

уже успешно применяются в сфере сельского хозяйства.

Александр Кильчевский, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси:

Будем развивать генетику человека, возможностей человека, его психологическую устойчивость.

Это важно для людей, которые работают в стрессовых ситуациях.

Работники МЧС, пожарные, летчики, авиадиспетчеры и многие другие. Ну и ряд других направлений. Недавно мы начали идентифицировать объекты пищевой промышленности. Мы можем установить долю мясных продуктов при смешивании – это тоже важно, чтобы не было никаких фальсификаций.

В центре отмечают, что такие исследования особенно важны для представителей тех профессий,

где требуется хладнокровие и мужество, устойчивость к стрессу.

Пожарные, летчики, военные – все эти категории людей должны обладать психологической устойчивостью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.