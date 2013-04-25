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В Беловежскую пущу впервые за 100 лет переселили благородных оленей

25 апреля 2013 16:22
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Новости Беларуси. В Беловежскую пущу впервые за 100 лет переселили благородных оленей. Сразу пять особей привезли из Ростовской области. Это самцы до трех лет. У животных уже взяли сыворотку крови для проверки на опасные болезни. Сейчас оленей держат в карантинном вольере под наблюдением ученых.

Переселение особей непущанского происхождения позволит развить новую популяцию благородного оленя. А это будет иметь не только экологический, но и экономический эффект.

В планах национального заповедника – развитие охотничьего туризма. Ожидается, что только в текущем году доход от этого направления достигнет миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Пекач, инженер по охотничьему хозяйству Национального парка «Беловежская пуща»:
Целью привоза этих оленей было освежение кровей Беловежской популяции оленя, так как уже на протяжении 100 лет не завозились сюда никакие олени. Конечно, это будет хорошо для популяции. Если эти животные будут здоровыми, что покажет после карантинной передержки. Освежение кровей даст меньше заболеваний у оленей.

 

# общество # Беловежская пуща # Национальный парк «Беловежская пуща»

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