Как видят моду в Беларуси? В Национальной школе красоты прошёл выпускной

Смелые дизайнерские решения и перспективы модной индустрии. В Национальной школе красоты состоялся fashion-выпускной. Тематика вечера – «Город будущего», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Модели представили яркие и экстравагантные наряды от белорусских дизайнеров. Они стали синтезом современного искусства и технологий. За полгода обучения выпускники изучили основы дефиле, этикета. Они уже участвовали в показах и съемках.

Максим Гирель, выпускник Национальной школы красоты:

От обучения у меня только положительные воспоминания, потому что действительно очень много практической части, теории очень мало. И это, с моей точки зрения, очень полезно, потому что модель – это сугубо практика. Поэтому очень много было мероприятий, где мы могли проявить себя и развивать свои таланты, проявлять их дальше.

Диана Доморад, режиссер мероприятия, педагог-организатор Национальной школы красоты:

В мире стремительно развивающихся технологий, искусственного интеллекта невозможно пропустить тему города будущего. С изменением форм, цветов, различных сочетаний одежде. В каждом месте на нашей планете история урбанизма настолько стремительно развилась, что сейчас нам осталось буквально несколько шагов, чтобы увидеть это уже завтра.