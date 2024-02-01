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В ПВТ зарегистрировали 44 новых резидента

01 февраля 2024 07:26
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Одним из драйверов белорусской экономики остается наш Парк высоких технологий. Несмотря на внешние факторы, он выстоял и продолжает работать на благо страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ПВТ зарегистрировали 44 новых резидента-1

Решение о регистрации в качестве резидентов 44 новых компаний принял наблюдательный совет Парка. Это обладатели компетенций в сфере промышленности и медицины, финансовых технологий, игровой индустрии, а также майнинга и туризма.

Присоединились в том числе шесть компаний с иностранным капиталом. Они учреждены представителями КНР и России. Парк по-прежнему вносит серьезный вклад в формирование ВВП, экспорт и внешнеторговое сальдо. В виде налогов IT-специалисты отчисляют значительные средства в бюджет. Сейчас ПВТ объединяет более тысячи компаний.

# Информационные технологии # общество

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