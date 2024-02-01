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«Трудные дороги жизни». Мемуары Николая Чергинца презентовали в Минске

01 февраля 2024 06:57
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В Минске презентовали мемуары народного писателя Беларуси Николая Чергинца. Четыре книги из цикла автобиографических романов «Трудные дороги жизни», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Трудные дороги жизни». Мемуары Николая Чергинца презентовали в Минске-1

В них автор рассказывает о годах войны и оккупации, как освобождали нашу страну и как шло ее восстановление. Сотни снимков, использованных в изданиях, позволяют прочувствовать особенности того времени. Кроме того, писатель представил редкие экземпляры своих книг из личного архива и поделился фактами биографии, которые войдут в следующие произведения.

«Трудные дороги жизни». Мемуары Николая Чергинца презентовали в Минске-4

Николай Чергинец, народный писатель Беларуси:
Жизнь я прожил длинную, уже 86 лет. И настало время оставить какой-то след воспоминаний что-ли. Тем более моя жизнь – это и история моей страны.

«Трудные дороги жизни». Мемуары Николая Чергинца презентовали в Минске-7

Национальная библиотека также подготовила выставку о жизненном и творческом пути писателя. Николай Чергинец – один из самых популярных современных белорусских авторов. По его книгам созданы художественные фильмы «Бег от смерти», «Вам – задание», «Майор Ветров».

# Белорусские писатели # общество # Николай Чергинец

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