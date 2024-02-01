«Трудные дороги жизни». Мемуары Николая Чергинца презентовали в Минске

В Минске презентовали мемуары народного писателя Беларуси Николая Чергинца. Четыре книги из цикла автобиографических романов «Трудные дороги жизни», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В них автор рассказывает о годах войны и оккупации, как освобождали нашу страну и как шло ее восстановление. Сотни снимков, использованных в изданиях, позволяют прочувствовать особенности того времени. Кроме того, писатель представил редкие экземпляры своих книг из личного архива и поделился фактами биографии, которые войдут в следующие произведения.

Николай Чергинец, народный писатель Беларуси:

Жизнь я прожил длинную, уже 86 лет. И настало время оставить какой-то след воспоминаний что-ли. Тем более моя жизнь – это и история моей страны.