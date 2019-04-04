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В Беловежской пуще начали повторное заболачивание заказника «Дикое»

04 апреля 2019 06:57
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Новости Беларуси. Вторая жизнь белорусских болот. Уникальный проект по восстановлению гидрологического режима болот в Беловежской пуще стартует 4 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беловежской пуще начали повторное заболачивание заказника «Дикое»-1

На очереди – заказник «Дикое», которому недавно исполнилось 50 лет. Часть его земель в свое время была осушена. Несмотря на это, «Дикое» имеет статус водно-болотного угодья международного значения.

В Беловежской пуще начали повторное заболачивание заказника «Дикое»-4

Это одно из четырех крупнейших в мире низинных болот, которое сохранилось в состоянии, близком к естественному. Кроме того, эта экосистема является домом для многих видов птиц.

В Беловежской пуще начали повторное заболачивание заказника «Дикое»-7

Это уже не первый подобный проект повторного заболачивания. Так, недавно в Беловежской пуще начали восстанавливать болото Дикий Никор. Спустя время туда прилетели и начали гнездоваться водоплавающие птицы.

# Беловежская пуща # общество # Фотофакт

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