В Беловежской пуще начали повторное заболачивание заказника «Дикое»

Новости Беларуси. Вторая жизнь белорусских болот. Уникальный проект по восстановлению гидрологического режима болот в Беловежской пуще стартует 4 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На очереди – заказник «Дикое», которому недавно исполнилось 50 лет. Часть его земель в свое время была осушена. Несмотря на это, «Дикое» имеет статус водно-болотного угодья международного значения.

Это одно из четырех крупнейших в мире низинных болот, которое сохранилось в состоянии, близком к естественному. Кроме того, эта экосистема является домом для многих видов птиц.