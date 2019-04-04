Градация туроператоров, аттестация гидов и механизм защиты потребителя: в Беларуси готовится законопроект о туризме

Различные условия работы на рынке будут созданы как для национальных, так и иностранных компаний. 3 апреля их представители в Минске встретились на одной площадке. Круглый стол, посвященный изменениям в законодательстве, прошел в рамках туристической выставки. Здесь свои предложения представили десятки компаний из 15 стран. Индустрия путешествий открывает как самые экзотические уголки планеты, так и новые направления на постсоветском пространстве.

Шухрат Исакулов, начальник отдела статистики и анализа Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма:

За последние два года у нас произошли кардинальные изменения в сфере туризма. Мы посещали ваши туристические объекты. У вас очень сильно развит агротуризм, этнотуризм. Мы получаем огромный опыт.

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

В новом законе, первое, будет выработан в ближайшее время, предложен и внесен в Палату представителей механизм защиты потребителя туристической услуги. Далее экскурсоводы, гиды-переводчики будут иметь право работать только после аттестации. Другие составляющие – это возможность приобрести в электронном виде тур. В августе проект мы уже положим в Палату представителей и распространим для общественного обсуждения.