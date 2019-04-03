Фотоловушки. Что ждет нарушителей, которые решили избавиться от мусора в лесу?

Новости Беларуси. Для борьбы с теми, кто превращает лес в стихийные свалки, в Воложине установили четыре фотоловушки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Выброс мусора, хищение древесины – все действия нарушителей теперь как на ладони. Электронные приспособления цвета хаки круглосуточно реагируют на любое движение и делают снимки каждые пять секунд. Кстати, фото потом печатают в районных газетах и ​​журналах.

Иван Грибовский, инженер по охране и защите леса Воложинского лесхоза:

Использование фотовидеофиксацией более эффективно, чем штраф. Когда попадаются нарушители, первый вопрос: «А меня сфотографировали? А будете давать в печать?».

До использования фотокамеры были места, которые постоянно загрязнялись, мы всегда там чистили, когда стали использовать фотокамеры, то лес стал чище.